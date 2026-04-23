https://news.day.az/azerinews/1829790.html Dumanlı hava nə vaxta qədər davam edəcək? Hazırda ölkə ərazisinin bəzi yerlərində duman müşahidə olunur. Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, müşahidə olunan duman sinoptik şəraitlə əlaqədar olaraq gözlənilən atmosfer hadisəsidir.
Dumanlı hava nə vaxta qədər davam edəcək?
Hazırda ölkə ərazisinin bəzi yerlərində duman müşahidə olunur.
Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, müşahidə olunan duman sinoptik şəraitlə əlaqədar olaraq gözlənilən atmosfer hadisəsidir. Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində, Quba, Qusar, Şabran və Saatlıda görünüş məsafəsi 500-1000 metrədək məhdudlaşır.
Dumanlı hava şəraitinin aprelin 23-24-də fasilələrlə davam edəcəyi gözlənilir.
