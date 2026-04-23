Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 85,2 milyard dollara çatıb
Bu il aprel ayının 1-nə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 85 milyard 198,3 milyard ABŞ dollarına çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, hesabat dövrünə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivləri 73 milyard 541,5 milyon ABŞ dollarına çatıb.
Strateji valyuta ehtiyatlarının 11 milyard 656,8 milyon ABŞ dolları isə Mərkəzi Bankın ehtiyatlarının payına düşüb.
Beləliklə, ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 2026-cı ilin yanvarın 1-nə 85 milyard 198,3 milyon ABŞ dollarına çatıb.
