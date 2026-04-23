Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı geniş əməliyyat: Vəzifəli şəxslər tutuldu
Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Ağdaş rayon şöbəsində əməliyyat keçirib. Əməliyyatlar nəticəsində şöbələrin vəzifəli şəxsləri saxlanılaraq Bakıya gətirilib.
Day.Az xəbər verir ki, Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən Trend-ə məlumatı təsdiqləyiblər.
Bildirilib ki, həmçinin, Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Cəbrayıl, Saatlı, Bakının Qaradağ rayon şöbələrində də əməliyyatlar keçirilib, saxlanılanlar var.
