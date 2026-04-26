Beyin iltihabını azaldan burun spreyi: Yaddaşı da bərpa edir
Alimlər cəmi iki dozada beyin iltihabını kəskin şəkildə azalda və yaddaşı bərpa edə bilən yeni bir burun spreyi hazırlayıblar . Spreyin təsirinin aylarla davam etdiyi bildirilir.
Milli.Az xəbər verir ki, son zamanlar aparılan çoxsaylı tədqiqatlar göstərir ki, insanın yaşlandıqca yaşadığı beyin dumanının beynin yaddaş mərkəzində dərin bir iltihab dalğası ilə əlaqəlidir. Alimlər "neyroinflammasiya" adlandırdıqları bu vəziyyətin "qocalmanın qaçılmaz bir nəticəsi" olduğuna inanırlar
Lakin siçanlarda aparılan yeni tədqiqatlar göstərir ki, beyin qocalması və beyin dumanının əsasını təşkil edən bu iltihab burun spreyi ilə aradan qaldırıla bilər.
"Independent" qəzetinin məlumatına görə, Texas A&M Universitetinin tədqiqatçıları spreyin Alzheimer xəstəliyi kimi xəstəliklərin müalicəsində gələcəyi yenidən formalaşdıra biləcəyini və hətta beyin qocalması haqqında bildiklərimizi dəyişdirə biləcəyini söyləyirlər.
Tədqiqatçıların fikrincə, burun spreyi həm kişilərdə, həm də qadınlarda eyni dərəcədə təsirlidir. Hətta bir gün iflic olmuş insanların beyin funksiyasını bərpa etməsinə kömək edə bilər.
Sprey, hüceyrədənkənar veziküllər (EV) kimi tanınan milyonlarla mikroskopik bioloji komponentdən ibarətdir. Bu komponentlər mikroRNT adlanan güclü bir genetik yük daşımağa xidmət edir.
Tədqiqatın həmmüəllifi Madhu Leelavathi Narayana bildirib ki, "MikroRNA beyində 'baş tənzimləyici' kimi fəaliyyət göstərir . Yəni, beyində bir çox gen və siqnal yollarını dəqiq tənzimləməyə və tənzimləməyə kömək edir."
Burun spreyi ilə sınaqdan keçirilən siçanlar yalnız tanış obyektləri deyil, həm də yeni obyektləri və ətraf mühitdəki dəyişiklikləri aşkar etdilər.
ABŞ-da burun spreyi üçün patent müraciəti edilib. Dərmanın beyin qocalmasının müalicəsində inqilab edəcəyinə ümid edilir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре