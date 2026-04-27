PAŞA Bank ağacəkmə aksiyasına qoşulub
PAŞA Bank ətraf mühitin qorunması istiqamətində təşəbbüslərini davam etdirir. Bank 24 apreldə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkil etdiyi ağacəkmə aksiyasına qoşulub.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümü münasibətilə keçirilən aksiya Müşfiqabad qəsəbəsində baş tutub. PAŞA Bank heyətinin də qatıldığı bu aksiya çərçivəsində Abşeron yarımadasının torpaq-iqlim şəraitinə uyğun olaraq 1 hektar sahədə 625 ədəd Eldar şamı və zeytun ağacı əkilib.
Aksiyada Mərkəzi Bankın və bir sıra qurumların nümayəndələri də iştirak edib.
PAŞA Bank Korporativ Sosial Məsuliyyət (KSM) strategiyası çərçivəsində ölkənin müxtəlif regionlarında, o cümlədən azad olunmuş ərazilərdə təbiətin bərpası və Bakı çimərliklərinin təmizlənməsi kimi ekoloji layihələr həyata keçirib. Bank 2023-cü ildən BMT Qlobal Sazişinə qoşularaq dayanıqlı inkişaf istiqamətində fəaliyyətini genişləndirir. 2024-2026-cı illəri əhatə edən KSM strategiyası Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğun qurulub və bu çərçivədə iqlim dəyişikliyinin nəticələri ilə mübarizə əsas prioritetlərdən biridir.
