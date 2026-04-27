Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibi müəyyənləşdi
Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibi müəyyənləşib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müvafiq qərar qəbul edilib.
Qərara əsasən, aşağıdakı şəxslər Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri təyin ediliblər:
Yeni Azərbaycan Partiyasından:
Pənahov Məzahir Məhəmməd oğlu
Qasımov Rövzət Afət oğlu
İbrahimov Ramiz Hilal oğlu
Paşayev Hüseyn Məmməd oğlu
Məmmədov Elmar Eldar oğlu
Abdullayeva Sevinc Qurban qızı
Milli Məclisdə deputatları azlıq təşkil edən partiyalardan:
Böyük Quruluş Partiyası (BQP) - Əsgərov Bəxşeyiş Məmməd oğlu
Ana Vətən Partiyası (AVP) - Quliyev Etibar Cəfər oğlu
Ədalət, Hüquq, Demokratiya (ƏHD) Partiyası - Rəhimov Mikayıl Rəhman oğlu
Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP) - Qəhramanlı Almas Əlisultan qızı
Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyası (ADİP) - Həsənov Tofiq Eldar oğlu
Şahbazov İlkin Zaur oğlu.
Milli Məclisdə heç bir siyasi partiyaya mənsub olmayan deputatların (bitərəflərin) namizədlərindən:
Muxtarova Arifə Ağaverdi qızı
Orucov Qabil Əhməd oğlu
Cavadov Fuad Musa oğlu
Məmmədov İlham Sabir oğlu
Əsgərova Nailə Şahmərdan qızı
Xələfov Elçin Abuzər oğlu
Qərara əsasən, aşağıdakı şəxslər Mərkəzi Seçki Komissiyasının əvəzedici üzvləri təyin ediliblər:
Cəlilova Aysel Zaur qızı,
Qarayeva Züriyə Ruslan qızı,
Mustafayeva Elnarə Eyyub qız
