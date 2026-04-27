Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibi müəyyənləşdi

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müvafiq qərar qəbul edilib.

Qərara əsasən, aşağıdakı şəxslər Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri təyin ediliblər:

Yeni Azərbaycan Partiyasından:

Pənahov Məzahir Məhəmməd oğlu
    Qasımov Rövzət Afət oğlu
    İbrahimov Ramiz Hilal oğlu
    Paşayev Hüseyn Məmməd oğlu
    Məmmədov Elmar Eldar oğlu
    Abdullayeva Sevinc Qurban qızı

Milli Məclisdə deputatları azlıq təşkil edən partiyalardan:

Böyük Quruluş Partiyası (BQP) - Əsgərov Bəxşeyiş Məmməd oğlu
    Ana Vətən Partiyası (AVP) - Quliyev Etibar Cəfər oğlu
    Ədalət, Hüquq, Demokratiya (ƏHD) Partiyası - Rəhimov Mikayıl Rəhman oğlu
    Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP) - Qəhramanlı Almas Əlisultan qızı
    Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyası (ADİP) - Həsənov Tofiq Eldar oğlu
    Şahbazov İlkin Zaur oğlu.

Milli Məclisdə heç bir siyasi partiyaya mənsub olmayan deputatların (bitərəflərin) namizədlərindən:

Muxtarova Arifə Ağaverdi qızı
    Orucov Qabil Əhməd oğlu
    Cavadov Fuad Musa oğlu
    Məmmədov İlham Sabir oğlu
    Əsgərova Nailə Şahmərdan qızı
    Xələfov Elçin Abuzər oğlu

Qərara əsasən, aşağıdakı şəxslər Mərkəzi Seçki Komissiyasının əvəzedici üzvləri təyin ediliblər:

Cəlilova Aysel Zaur qızı,
    Qarayeva Züriyə Ruslan qızı,
    Mustafayeva Elnarə Eyyub qız