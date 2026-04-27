Azərbaycan Çex Respublikası üçün strateji tərəfdaşdır

Azərbaycan Çex Respublikası üçün strateji tərəfdaşdır. Bizim çox səmimi dostluq münasibətlərimiz var.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında söyləyib.

O, Azərbaycanın bu gün dünyanın diqqət mərkəzində olduğunu da vurğulayıb.