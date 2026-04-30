https://news.day.az/azerinews/1831317.html Qazın qiyməti ARTIB Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında təbii qaza olan fyuçers kotirovkalarının qiyməti artıb. Day.Az xəbər verir ki, 2026-cı ilin iyun ayında çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan fyuçerslərin qiyməti 1 mln. BTU-ya görə (British thermal unit - Britaniya istilik vahidi) 0,35% artaraq 2,56 ABŞ dolları təşkil edib.
Qazın qiyməti ARTIB
Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında təbii qaza olan fyuçers kotirovkalarının qiyməti artıb.
Day.Az xəbər verir ki, 2026-cı ilin iyun ayında çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan fyuçerslərin qiyməti 1 mln. BTU-ya görə (British thermal unit - Britaniya istilik vahidi) 0,35% artaraq 2,56 ABŞ dolları təşkil edib.
