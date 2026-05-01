https://news.day.az/azerinews/1831736.html Ağdamda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib Ağdamda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və yaralananlar var. Trend-in yerli müxbirinin əldə etdiyi məlumata görə, qəza rayonun işğaldan azad edilmiş Xıdırlı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan "VAZ 2107" markalı minik avtomobili qarşıdan gələn "Opel" markalı avtomobillə toqquşub.
Ağdamda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib
Ağdamda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və yaralananlar var.
Trend-in yerli müxbirinin əldə etdiyi məlumata görə, qəza rayonun işğaldan azad edilmiş Xıdırlı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan "VAZ 2107" markalı minik avtomobili qarşıdan gələn "Opel" markalı avtomobillə toqquşub.
Hadisə nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, 4 nəfər isə ağır xəsarətlər alıb.
Məlumata görə, hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadalarının iki avtomobili və əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре