Böyük Britaniyanın baş naziri Ermənistana səfər edib

Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci sammitində iştirak etmək üçün Ermənistana səfər edib.

Onu Zvartnots Beynəlxalq Hava Limanında Ermənistan prezidenti Vaaqn Xaçaturyan qarşılayıb.