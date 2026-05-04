Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ərazisindən Ermənistana 28 min ton yük çatdırılıb

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxışında bildirib.

İlk dəfə olaraq Ermənistana neft məhsullarımızı, benzin və dizel yanacağını tədarük etməyə başladığımızı vurğulayan dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, indiyə qədər Ermənistana 12 min ton neft məhsulumuz ixrac edilib.