İƏT-in Təmiz Enerji Mərkəzi ilə Ev Sahibi Ölkə Sazişi təsdiq edilib

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Təmiz Enerji Mərkəzi arasında Ev Sahibi Ölkə Sazişi" təsdiq edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Qanunu təsdiqləyib.

Sənədə əsasən, 2025-ci il dekabrın 2-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Təmiz Enerji Mərkəzi arasında Ev Sahibi Ölkə Sazişi" təsdiq edilib.