Azərbaycanda bütün dəmir yol stansiyalarında üz tanıma ilə ödəniş mümkün olacaq
Dəmir yollarında üztanıma ilə ödəniş sisteminin əhatəsi genişləndiriləcək.
Bu barədə Day.Az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ictimai nəqliyyatda ilk dəfə dəmir yollarında "SİMA Pay" - üztanıma ödəniş sisteminin tətbiqi ilə sərnişindaşımada yeni mərhələ başlayıb.
Hazırda Bakı Dəmiryol Vağzalı, Sumqayıt Dəmiryol Vağzalı və "Koroğlu" dayanacağında tətbiq olunan "SİMA Pay" mərhələli şəkildə Abşeron dairəvi marşrutu üzrə digər stansiya və dayanacaqlarda, eləcə də ölkə üzrə dəmir yolu şəbəkəsində əlçatan olacaq.
Rəqəmsallaşan dəmir yolları sərnişinlərin həyatını asanlaşdırmağa, şəhər mobilliyini yenidən formalaşdırmağa və gələcəyi yaxınlaşdırmağa davam edəcək.
