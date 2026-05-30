UEFA Çempionlar Liqasında final günü
UEFA Çempionlar Liqasında 2025/2026 mövsümünün qalibi bu gün müəyyənləşəcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, final görüşündə Fransanın PSJ və İngiltərənin "Arsenal" klubları qarşılaşacaqlar.
Matç Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə "Puşkaş Arena"da keçiriləcək. Oyunun start fiti Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da səslənəcək. Görüşün baş hakimi Almaniyadan olan FIFA referisi Daniel Zibert olacaq.
PSJ və "Arsenal" indiyədək UEFA-nın müxtəlif yarışlarında 7 dəfə qarşılaşıblar. Bu görüşlərdə hər iki komanda 2 qələbə qazanıb, 3 oyun isə bərabərliklə başa çatıb.
