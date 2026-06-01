Bu yolda gediş üçün MƏBLƏĞ MÜƏYYƏNLƏŞDİ
Tarif Şurası Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolu ilə hərəkət üçün ödəniş məbləğlərini təsdiqləyib.
Day.Az xəbər verir ki, qərar Şuranın 1 iyun 2026-cı il tarixində keçirilən növbəti iclasında qəbul edilib.
Məlumata görə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan genişmiqyaslı bərpa və yenidənqurma işləri çərçivəsində inşa edilən Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 aprel 2026-cı il tarixli 91 nömrəli Qərarı ilə ödənişli yol kimi müəyyən edilib.
Qanunvericiliyə əsasən, keyfiyyəti dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən ödənişsiz alternativ yol mövcud olduqda ödənişli avtomobil yollarından istifadə sürücülərin seçiminə verilir.
Tarif Şurasının qərarına əsasən, minik avtomobilləri və kütləsi 3,5 tona qədər olan yük nəqliyyat vasitələri üçün ödəniş məbləği 1 kilometrə görə 8,6 qəpik müəyyən edilib. Bu, yolun tam məsafəsi üzrə 6,99 manat təşkil edir.
Kütləsi 3,5 tondan artıq olan yük avtomobilləri və digər maşın-mexanizmlər üçün tarif 1 kilometrə görə 10,6 qəpik, yəni bütün marşrut üzrə təxminən 8,62 manat olacaq.
Avtobuslar üçün ödəniş məbləği 1 kilometrə görə 7,1 qəpik, bütün yol üzrə isə 5,77 manat müəyyənləşdirilib. Qoşqulu və yarımqoşqulu, həmçinin 3 və daha çox oxlu nəqliyyat vasitələri üçün tarif 1 kilometrə 17,7 qəpik, tam marşrut üzrə isə 14,39 manat təşkil edəcək.
İclasda motosikletlərin ödənişli yoldan istifadəsi üçün tariflər də təsdiqlənib. Belə ki, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolu üzrə 1 kilometr üçün ödəniş 4,65 qəpik, M-1 Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu üzrə isə 5 qəpik müəyyən olunub.
Qeyd edilib ki, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolu mövcud marşrutla müqayisədə 19,7 kilometr daha qısadır. Bundan əlavə, yolda daha yüksək sürət həddi tətbiq olunur ki, bu da sürücülərə həm vaxta, həm də yanacaq sərfiyyatına qənaət etməyə imkan verir.
Tarif Şurasının məlumatına əsasən, ödənişli yollardan əldə olunan vəsait avtomagistralların və ödəniş məntəqələrinin saxlanılması, avtomobil yollarının təmiri, qorunması, yenidən qurulması, layihələndirilməsi və yeni yolların tikintisinin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcək.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре