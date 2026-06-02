Mərci yoxsa lobya: Hansı daha faydalıdır?
Mərci və lobya qida dəyəri baxımından oxşar olsa da aralarında bəzi fərqlər var.
Day.Az xəbər verir ki, lobya iri tərkibli, bişməsi uzun sürən və müxtəlif növləri olan (qara, qırmızı, ağ, pinto) bir məhsuldur.
Mərci isə kiçik, tez bişən və əsasən qırmızı, yaşıl və ya qəhvəyi növlərdə olur. Hər ikisi yaxşı zülal, lif və mürəkkəb karbohidrat mənbəyidir.
Lobya 100 qramında təxminən 117-119 kkal, 7 qram zülal və 7 qram lif təmin edir. O, protein, dəmir, fol turşusu və antioksidantlarla zəngindir, toxluq hissini artırır, həzm sistemini dəstəkləyir və qan şəkərini tənzimləməyə kömək edir. Mərci isə 100 qramında 114 kkal, 9 qram zülal və 8 qram lif ehtiva edir, daha çox dəmir və fol turşusu ilə zəngindir və aşağı qlikemik indeksi sayəsində qan şəkərini sabit saxlayır.
Hansı daha faydalıdır? Əslində hər ikisi faydalıdır. Mərci daha tez həzm olunur və həzm sistemi həssas olanlar üçün uyğundur, lobya isə minerallarla zəngin olduğu üçün enerji və ürək sağlamlığını dəstəkləyir. Həm lobya, həm də mərci bəzi hallarda qaz və şişkinlik yarada bilər, buna görə onları əvvəlcədən suda islatmaq və yaxşı bişirmək tövsiyə olunur. Seçimi şəxsi zövq və mətbəx rahatlığı müəyyən edir.
