Toyuğu bişirmədən əvvəl yumaq lazımdırmı? – Dietoloqların dəqiq cavabı
Toyuq ətini yumaq uzun müddət adət halını alıb, lakin qida təhlükəsizliyi orqanları bunu tövsiyə etmir.
Day.Az-ın məlumatına görə, dietoloqlar bildirirlər ki, toyuğu yumaq mikrobları öldürmür, əksinə onları mətbəx səthlərinə və digər əşyalara yayıb xəstəlik riski yaradır.
Toyuğu tam təhlükəsiz etmək üçün onu daxili temperaturu 73°C-ə çatana qədər bişirmək kifayətdir.
Toyuqdan əlavə maye çıxması və ya sürüşkən olması onun yuyulmasını tələb etmir. Bunun əvəzinə, onu kağız dəsmalla silmək və dərhal dəsmalı atmaq, əlləri isə yumaq kifayətdir. Duzlu suya və ya turşu məhluluna batırmaq da əti daha təmiz etmir və təhlükəsizliyini artırmır; istifadə olunan qab və səthləri diqqətlə dezinfeksiya etmək lazımdır.
Mütəxəssislər xatırladır ki, toyuq ətində salmonella bakteriyaları geniş yayılıb və ABŞ-da hər 25-ci paket toyuq ətində bu bakteriya mövcuddur. Yuyulma prosesi, hətta xlorlu məhlulla belə, bütün mikrobları məhv etmir, buna görə toyuğu düzgün bişirmək və mətbəx gigiyenasına diqqət yetirmək ən təhlükəsiz üsuldur.
