https://news.day.az/azerinews/1839127.html Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin baş katibi Rövşən Muradov vəfat edib Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin baş katibi Rövşən Muradov dünyasını dəyişib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzin "X" hesabında bildirilib. Qeyd edilib ki, Rövşən Muradov İstanbulda qəfil vəfat edib.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin baş katibi Rövşən Muradov vəfat edib
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin baş katibi Rövşən Muradov dünyasını dəyişib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzin "X" hesabında bildirilib.
Qeyd edilib ki, Rövşən Muradov İstanbulda qəfil vəfat edib.
Onun Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin (NGIC) Türkiyədə keçirilən mühüm beynəlxalq konfransda iştirakını təşkil etmək məqsədilə İstanbulda olduğu bildirilib.
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