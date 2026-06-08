Türkiyə kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri Qahirədə Qəzza üzrə danışıqlarda iştirak edib
Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının (MİT) rəhbəri İbrahim Kalın Qahirəyə səfər edib. O, Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsinin icrası istiqamətindəki səylərlə bağlı Fələstin qruplarının və qarant ölkələrin (Misir və Qətər) nümayəndələri ilə danışıqlar aparıb.
AZƏRTAC Türkiyə mediasına istinadla xəbər verir ki, Misirin paytaxtında Qəzza zolağı üzrə sülh prosesi, o cümlədən yerlərdə maneələrin aradan qaldırılmasına yönəlmiş "yol xəritəsi" layihəsi müzakirə olunub.
MİT rəhbərinin qatıldığı görüşlərdə əsas diqqət razılaşmaların birinci mərhələsi ilə əlaqədar öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə, humanitar yardımların artırılmasına və yerlərdə sakitliyin qorunmasına dair tədbirlərin görülməsinə yetirilib.
Qeyd edək ki, Qəzzada atəşkəs rejimi 2025-ci il oktyabrın 10-da qüvvəyə minib. İlkin addımlar girovların müqabilində əsirlərin təhvil verilməsi, humanitar yardımların artırılması və Qəzza zolağından qismən çıxarılması olub.
İkinci mərhələ anklavın idarəolunması və bərpası, beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi, qoşunların çıxarılması və təhlükəsizliklə bağlı məsələlərinin həllini nəzərdə tutur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре