https://news.day.az/azerinews/1841424.html ABŞ-İran müqaviləsi yaxın üç saat ərzində imzalanacaq - Tramp ABŞ və İran arasında saziş yaxın iki-üç saat ərzində imzalanacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Fox News" televiziya kanalına ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib. "Mən indicə Prezident Trampla danışdım.
ABŞ-İran müqaviləsi yaxın üç saat ərzində imzalanacaq - Tramp
ABŞ və İran arasında saziş yaxın iki-üç saat ərzində imzalanacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Fox News" televiziya kanalına ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib.
"Mən indicə Prezident Trampla danışdım. O bildirib ki, onun fikrincə, İranla saziş yaxın iki-üç saat ərzində imzalanacaq", - deyə Trey İnqst Amerika lideri ilə söhbətin təfərrüatlarını təqdim edib.
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