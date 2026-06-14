ABŞ-İran müqaviləsi yaxın üç saat ərzində imzalanacaq

ABŞ və İran arasında saziş yaxın iki-üç saat ərzində imzalanacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Fox News" televiziya kanalına ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib.

"Mən indicə Prezident Trampla danışdım. O bildirib ki, onun fikrincə, İranla saziş yaxın iki-üç saat ərzində imzalanacaq", - deyə Trey İnqst Amerika lideri ilə söhbətin təfərrüatlarını təqdim edib.