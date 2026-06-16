Məktəbli forması geyinmək məcburi olur? - Yeni qanun layihəsi
Azərbaycan məktəblərində həm şagirdlər, həm də müəllimlər üçün müəyyən edilmiş geyim formalarına riayət olunması rəsmən məcburi xarakter alır.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən Elm və təhsil komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan "Ümumi təhsil haqqında" qanuna yeni dəyişiklik layihəsi təqdim olunub.
Bu layihə təhsil müəssisələrində nizam-intizamın qanunvericilik səviyyəsində tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Qanun layihəsində nələr dəyişir? Hüquqi öhdəlik: Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində əvvəllər daxili qayda hesab olunan geyim tələbləri artıq hüquqi müstəvidə təsbit edilir. Müəllimlərə yeni standart: Təkcə şagirdlərin deyil, təhsilverənlərin (müəllimlərin) də geyimi ilə bağlı hüquqi əsas yaradılır.
Bu addım məktəblərdə peşəkar iş mühitini və təşkilati mədəniyyəti gücləndirmək məqsədi daşıyır.
Sosial bərabərlik: Vahid geyim qaydası şagirdlər arasında vizual bərabərliyi təmin edərək, dərslərə daha yaxşı konsentrasiya olmağa kömək edəcək.
Hazırda qüvvədə olan Nazirlər Kabinetinin 96 nömrəli qərarı məktəbli formalarının rəng və modellərini tənzimləyirdi. Parlamentə təqdim olunan yeni qanun layihəsi isə bu qaydalara əməl olunmasını birbaşa qanun pozuntusu statusuna qaldırır və icrasını məcburi edir.
Layihənin yaxın günlərdə plenar iclasda səsverməyə çıxarılması gözlənilir.
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