Азербайджанская молодежь приглашается на кинофестиваль Taoba в Грузии

Кинокомпания "Нариманфильм" объявила о наборе юношей и девушек в возрасте 16-17 лет на Международный молодежный кинофестиваль (Taoba International Youth Film Festival), который состоится в Тбилиси с 11 по 15 апреля, сообщили Trend в пресс-службе кинокомпании, передает Day.Az.

Фестиваль Taoba - международный проект, созданный при поддержке Фонда культуры и образования Грузии. Основная цель - дать возможность молодому поколению свободно принимать участие в дискуссиях на социальные темы, показанные в фильмах. Для участников будут также организованы публичные лекции на открытом воздухе, встречи с режиссерами, продюсерами, актерами и многочисленные мастер-классы.

Фестиваль пройдет в Национальном дворце молодежи. Предполагается участие порядка 500 школьников и студентов из разных стран.

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