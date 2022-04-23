Азербайджан в фотообъективе посла Мексики

В старинной части Баку Ичери шехер, в галерее Art Tower открылась фотовыставка посла Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини под названием "Inside Azerbaijan from outside Rodrigo Labardini Mexico", передает Day.Az.

В экспозиции представлены 23 фотоработы, которые были сняты в основном в Баку, а также в регионах страны.

На открытии вечера посол Мексики Родриго Лабардини и руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметили, что выставка является очередным мостом культуры между странами.

Родриго Лабардини на протяжении многих лет увлекается фотоискусством, принимает активное участие в культурной жизни страны.

"Фотография - это мое увлечение, которому я стараюсь уделять время. Выходя в город, я всегда беру с собой камеру. Ведь интересный кадр может подвернуться в любой момент, который длится мгновение, и его надо быстро заснять. Скажу честно, люблю черно-белые фотографии. Несмотря на отсутствие цвета, на мой взгляд, в них больше эмоций, чувств и экспрессии. Они более сильны в эмоциональном плане, если пойманный момент оказался интересным. В своих снимках я стараюсь привлечь внимание зрителей к эмоциям людей. Мне нравится, когда в фотографии есть идея, задумка автора, что делает снимок оригинальным. Если ты поймал момент и твой кадр может рассказать историю - это потрясающе!" - говорит посол.

В октябре 2021 года Родриго Лабардини вместе с молодой художницей Арзу Ахмедли представил проект "Искусство не знает границ", в рамках которого было продемонстрировано 20 его работ с живописными уголками и архитектурными памятниками Азербайджана и Мексики. При его активном содействии в Баку были проведены выставки известных деятелей культуры Мексики - художника и скульптора Хорхе Марин и художницы Маргариты Моралес, передвижная экспозиция работ которой также была показана в Габале, Гяндже, Мингячевире и Шамахы, организованы творческий вечер писателя Давида Тоскана, экспозиция работ фотографа Адальберто Риос Сзалая, представлены проекты памяти легендарных мастеров кисти Фриды Кало и Диего Риверы, организованы концертные программы пианиста Хесуса Лепе Рико, группы "Мариачи" и т.д. Кстати, посольство Мексики в Баку открылось в 2014 году, и Родриго Лабардини стал первым послом этой страны в Азербайджане.

Выставка будет работать до 26 апреля.

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