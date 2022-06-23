В Нидерландах выпущена почтовая марка, посвященная азербайджанскому писателю Исмаилу Шихлы

В Нидерландах выпущена почтовая марка "Ismayil Shykhly. Azerbaijani writer", посвященная видному писателю, сценаристу, литературоведу, общественному деятелю, лауреату государственных премий, народному писателю Исмаилу Шихлы (1919-1995). Марка выпущена национальным оператором почтовой связи Нидерландов PostNL в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана", автором которого является наша соотечественница, проживающая в Амстердаме, хореограф Салтанат Ревангызы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend автор проекта.

Проект "Жемчужины Азербайджана" направлен на пропаганду национальной истории и культуры. Ранее были выпущены почтовые марки, посвященные 880-летию великого поэта и философа Низами Гянджеви, основоположнику современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, композитору Узеиру Гаджибейли, одному из основоположников национального симфонизма, композитору Джовдету Гаджиеву, эстрадному и оперному исполнителю Рашиду Бейбутову, "королеве азербайджанского танца" Амине Дильбази, а также "Харыбюльбюль" - в память о шехидах Карабахской войны, Национальному герою Альберту Агарунову, журналистам-шехидам Сираджу Абышову и Магерраму Ибрагимову и т.д.