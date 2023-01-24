В Баку объявлен прием работ на выставку "Hisslər və Rəsmlər"

При организации министерства культуры, Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" объявлен прием работ художников-любителей на выставку "Hisslər və Rəsmlər" (Чувства и картины), сообщили Day.Az организаторы.

Тема экспозиции, размер и техника выполнения произведений - свободная. Принять участие в проекте могут граждане старше 18 лет.

Желающие подать заявку на участие в экспозиции могут отправить фотографии своих работ с указанием имени и фамилии автора, контактного номера, а также названия, размера и техники, в которой выполнено произведение на адрес электронной почты [email protected]

Один автор может представить не более трех работ. Среди представленных работ пройдет отбор. Заявки принимаются до 25 февраля 2023 года.

Список авторов, чьи работы будут выбраны для выставки, опубликуют в аккаунтах Центра искусств "Хатаи".

Авторы выбранных произведений получат сертификаты.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (051) 310 74 01.

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