Саксофон Стэна, мелодии Антонио Карлоса, волшебные голоса четы Жильберто

Автор: Теймур Атаев

Памяти Аструд Жильберто, вчера ушедшей из жизни

На протяжении всего мирового развития музыки ХХ в. джаз постоянно сопровождался латинскими ритмами, пр. всего, афро-кубинским звучанием (румба, мамбо и др.). Латиноамериканские "элементы" "испаноязычного" направления еще в 1940-х гг. стал использовать знаменитый виртуоз-трубач Диззи Гиллеспи ("Dizzy" Gillespie). В 1960-е годы, когда у всех джазовых "великанов" шел поиск новых форм джаза, в мировую музыкальную историю стремительно ворвались бразильские аккорды (португалоязычное направление), ставшие основой Bossa Nova ("нечто новое"). Однако, в отличие от других стилей-однодневок, Bossa-Nova не просто смогла сохраниться в джазовом мире, но до сих пор увеличивает ряды своих поклонников, причем из различного электората. И связано это, прежде всего, с особой мелодичностью, изначально ставшей визитной карточкой стиля.

Востребованность публикой Bossa фиксируется с того мгновения, когда миру были представлены совместные проекты одного из выдающихся саксофонистов ХХ в. Стэна Гетца, композитора Антонио Карлоса Жобима и необычных голосов Аструд и Жоао Жильберто. Именно благодаря этим личностям 1963 г. вошел, вернее, ворвался, в историю мировой музыки в т.ч. и величайшим шедевром - знаменитой "Girl from Ipanema". Но обо всем по порядку.

Пролог

Родившийся в 1927 г. в Нью-Йорке Стенли Гаецкий, известный как Стэн Гетц, впервые потянулся к саксофону в 12 лет. В 16-летнем возрасте убежал из дома, оказавшись в составе гастролирующего в США диксиленда Джека Тигардена. Солировать С.Гэтц, огромное влияние на которого оказал Лестер Янг, стал во второй половине 1940-х, с периода участия в оркестре знаменитого Бенни Гудмена. Саксофонист также сотрудничал с непревзойденными Джерри Маллиганом, Оскаром Питерсоном и др. выдающимися джазистами. В 1951 г., организовав собственный квартет, С.Гэтц вылетел на гастроли в Швецию. По всей видимости, Скандинавия оказалась близкой саксофонисту, особенно после женитьбы на шведке Монике Сильверскьольд (вторая жена), называемой им "изумительной Музой", и, начиная с 1958 г., в течение трех лет он жил в Копенгагене. Возможно, именно любовь к супруге (а может, и супругам) вызывала у музыканта прилив (желание) исполнять баллады. С.Гэтц наполнял их особым, неповторимым звучанием, вследствие чего ему было "присвоено" прозвище "The Sound" ("Звук"). "Я хотел найти на теноровом саксофоне звук, подобный человеческому голосу" - признавался музыкант. Действительно, столько теплоты и чувственности в звуках Стэна, что они безоговорочно становятся музыкой любви.

В один год со С.Гетцем в Рио-де-Жанейро родился прекрасный композитор, аранжировщик, клавишник и вокалист Антонио Карлос Жобим, в 1956 г. получивший особое признание после выхода в свет его пьесы "Орфей из Консейсао" (автор слов - поэт и дипломат Винисиуш де Мораиш). В 1959 г. по пьесе начал сниматься фильм "Чёрный Орфей", в связи с чем французский продюсер Саша Гордин обратился к авторам с просьбой подготовить новые композиции. В де Мораиш занимал к тому времени ответственный пост по линии бразильского МИД в Уругвае и не располагал свободным временем, в результате чего мог общаться с композитором лишь путем телефонной связи. Таким образом они смогли подготовить всего три работы, однако их сотрудничество не прекратилось. Проявив здоровый практицизм и уже понимая друг друга с полуслова, они поняли, что расстояние успеху не помеха. Так, де Мораиш стал писать тексты к готовым произведениям А.К.Жобима, однажды кем-то нареченным "бразильским Гершвиным".

Через четыре года после С.Гетца и А.К.Жобима в портовом Жуазейро на свет появился Жоао Жильберто, с 14 лет проявивший интерес к гитаре, с которой уже никогда не расставался. Чуть позже он запел, а с 1950 г. продолжил сольную карьеру в Рио-де-Жанейро. На первых порах успех избегал Ж.Жильберто, но постепенно он выработал собственную манеру исполнения, отказавшись от традиционного афро-бразильского инструментального сопровождения. Частенько только под аккомпанемент гитары он пел негроким голосом, как бы для себя, но одновременно и для публики. Слушатели восприняли новый стиль. Затем он знакомится с А.К.Жобимом и 1958 г. появляется их совместный сингл Chega de Saudade, почти всеми джазовыми критиками признающийся начальной вехой стиля Bossa Nova (авторство термина приписывается А.К.Жобиму). Женитьба в 1959 г. на Аструд Еванжелине Вейнерт (немке по отцу и бразилианке по матери), взявшей его фамилию, абсолютно не помешала творческому росту Ж.Жильберто. Если не сказать наоборот. Жоао и Антонио Карлос продолжили совместные наработки, а Bossa ждала своего часа на пути к мировой славе.

Шерше ля фам

В 1961 г. С.Гэтц возвращается в США. Известный гитарист Чарли Бёрд познакомил его с музыкой, записанной им во время гастролей в Бразилии, где он экспериментировал с Жобимом и Жильберто, сочетая cool jazz с зажигательными ритмами самбы. С.Гетц впоследствие признавался, что с первых нот прослушивания он просто влюбился в эту музыку. Страсть С.Гэтца к балладам, скорее всего, явилась той путеводной нитью, что привела его к восприятию мелодичнейшей Bossa Nova. И талант выдающегося тенора заговорил новым измерением. 1962 г. стал этапом неимоверного успеха его совместного проекта с Ч.Бердом, альбома "Jazz Samba", интерпретация из которого прекраснейшей мелодии А.К.Жобима "Desafinado" получила "Грэмми". "Jazz Samba" длительное место удерживал первенство место в хит-параде журнала "Биллборд". Однако, несмотря на небывалый успех новых бразильских ритмов в Соединенных Штатах, в самой Бразилии данный диск был уничижительно охарактеризован как "Bad Samba".

Но С.Гэтца уже ничего не могло остановить. В его следующем альбоме "Big Band Bossa Nova" (с оркестром Гарри Мак-Фарланда) лиричность направления высветилась новыми красками. Вслед за чем приглашение выступить в знаменитейшем Нью-Йоркском Карнеги Холле получают А.К.Жобим и Ж.Жильберто, но фактически под "вторым номером", после С.Гэтца. Результатами "первого блина" А.К.Жобим был недоволен. Правда, скорее всего, не только вследствие "иного" звучания в партиях бразильских "оттенков", а из-за предоставления лидирующих позиций не ему. Не случайно он обронил (по смыслу) фразу, что-де американцы хотят играть Bossa, но не знают как...

Разве после этих слов прозвучавшее предложение американца А.К.Жобиму и Ж.Жилберту о дальнейшем сотрудничестве могло быть проигнорировано выдающимися бразильцами? Вопрос риторический. Как следствие, в 1963 г. премию "Грэмми" получают и альбом "Getz/Gilberto", и супер-хит из этого концерта "Girl from Ipanema" (запись года). "Девушка из Ипанемы" становится мировым хитом всех времен и народов, "заработав" на сегодня второе место по числу обработок (как принято говорить в музыкальной элите - "отличающихся записей") после "Yesterday" Beatles. С нью-йоркского Карнеги-холла началось, в полном смысле слова, триумфальное шествие "Девушки" по всем уголкам планеты.

Наверное, это произведение - одно из тех, что известно действительно всем людям на планете, причем уже нескольким поколениям, когда первые же ноты вызывают чувство восторга. Но откуда в записи появился очаровательный голос не менее очаровательной Аструд? Здесь стоит особо выделить неимовернейшее чутье на таланты продюссера альбома Крида Тейлора. К сожалению, имя этого человека вспоминается незаслуженно мало, даже в среде джазовых критиков. А ведь именно он в сложный (переходный) для джаза период 1960-х популяризовал это направление, представив миру прекрасные альбомы различных музыкантов, в т.ч. и обсуждаемый. Так вот К.Тейлор, уловивший при записи грядущее грандиозное мировое признание "Девушки", понял, что необходимо исполнение композиции на английском. Ж.Жильберто в нужном объеме английского не знал, но в студии присутствовала его супруга. Аструд знала английский, но пела лишь для себя, не имея профессионального опыта. Гениальное предчувствие не могло обмануть К.Тейлора, решившего предложить озвучивание партии ей. Что из этого получилось, известно всем.

Читатели, конечно-же, слышали эту композицию не раз и в различных интерпретациях, но не все, возможно, знают предыисторию ее появления. 18-летняя бразилианка Элоиза Пинейру из престижного бразильского порта Ипанема (Ipanema), считающегося родиной Bossa, ежедневно прогуливалась до пляжа, минуя по пути популярнейшее кафе "Велозу" (Veloso), завсегдатаем которого являлись А.К.Жобим и В. де Мораиш. Ее элегантность и сопутствующие этому понятию оттенки не могли не затронуть чувств ценящих красоту мужчин, и родился шедевр. Шерше ля фам, не так ли? Как всегда и во все времена, вне зависимости от общественно-экономической формации! Восхищение девушкой привело к вершине творчества нескольких людей и до сего дня способствует испытыванию самых разнообразных чувств при прослушивании этой музыки.

Таким образом, как часто бывает в культурной сфере, волею судьбы музыкальные гиганты (в этот раз, американо-бразильские) вовремя оказались в нужном месте в нужный час, за что особые слова благодарности заслуживает Крид Тейлор. Но все же нужно признать, без великолепного звука гэтцовского сакса "Девушки" не могла бы настолько заворожить слушателя. В 2004 г. классическое исполнение "Girl from Ipanema" вошло в число пятидесяти композиций, отобранных Библиотекой Конгресса США для добавления в национальный реестр.

Эпилог

Стен Гэтц, в одночасье ставший материально независимым, мог беспроблемно почивать на лаврах "Girl..." до старости. Но он - музыкант с большой буквы. И не остановился в творческом развитии. Совместно с вибрафонистом Гари Бартоном С.Гэтц создал квартет, успешно продолжая гастрольную деятельность. В 1964 г. записался с прекрасным джазовым пианистом Биллом Эвансом, а через три года создал классический альбом "Sweet Rain" с другим не менее значимым клавишником Чиком Кориа. Вплоть до своей смерти (1991 г.) выступал с концертами по всему миру в качестве лидирующего исполнителя небольших коллективов, присутствуя на всех значимых музыкальных фестивалях. О его пристрастии к наркотикам и алкоголю распространяться не будем.

А.К.Жобим также продолжил успешную концертную деятельность, параллельно выпуская альбомы, распространявшиеся неимоверным тиражом. Его композиции вошли в историю мировой музыки и через огромное количество саундтреков к фильмам. Имя значительнейшего композитора, покинувшего сей мир в 1994 г. в США, носит аэропорт Рио-де-Жанейро.

Аструд и Жоао в 1964 г. развелись. Певица, решившая солировать в США, благоразумно не вернула девичью фамилию. В 1965 году вышел ее первый сольный альбом The Astrud Gilberto Album, ставший бестселлером, как и ее многие последующие записи. В 1960-е годы принимала участие почти во всех значимых американских теле-шоу, не избежав и кинематографа. В 1970-х обнаружила в себе дар композитора. В 2002 г. включена в International Latin Music Hall of Fame.

Жоао Жильберто периодически сменял места жительства: Бразилия, Мексика, США. Вместе с известным Каэтану Велозу он считается одним из "отцов" направления "Тропикалиа" (синтез бразильской и европейской популярной музыки). На особом счету оказался его альбом "The Best of Two Worlds" 1976 г., в котором вновь звучит сакс С.Гетца, а исполнительницей является Миуча, его вторая жена. Проживает в районе Леблон (Рио-де-Жанейро), отказываясь от интервью, но не избегая концертов.

Имя В.де Мораиша увековечила улица, на которой располагалось кафе "Велозу" (ныне - "Garota de Ipanema").

Все лица, "причастные" к созданию, исполнению и распространению шедевра, стали не только неимоверно популярными людьми, а и баснословно богатыми. А вот Элоиза Пинейру, то бишь муза композиции, решившая в 2000 г. открыть магазин одежды "Garota de Ipanema", столкнулась с судебным процессом, инициированным наследниками соавторов песни, требовавшими смены название бутика (хотя многие выступали в ее защиту, как вдохновительницы авторов произведения). Развитие ситуации, однако, высветилось совершенно неожиданными красками для Элоизы. К ней вернулась былая популярность, она замелькала на ТВ и в прессе, получив даже приглашение для съемок в "Playboy", в котором предстала вместе с 25-летней дочерью.

Что касается стиля Bossa Nova, то и в сегодняшние дни от также популярен, как и в 1960-х.