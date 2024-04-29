https://news.day.az/culture/1656075.html Министр культуры и информации Казахстана посетит Азербайджан
Министр культуры и информации Казахстана посетит Азербайджан
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева совершит визит в Азербайджан.
Об этом сообщил в понедельник Day.Az дипломатический источник.
По словам источника, глава минкульта Казахстана примет участие во Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.
Отметим, что Всемирный форум межкультурного диалога состоится с 1 по 3 мая в Баку.
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