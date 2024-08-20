Определено место похорон Алена Делона

Алена Делона похоронят с его любимыми собаками в коммуне Души в департаменте Луара. Церемония пройдет в часовне, которую актер выбрал заранее. На похороны пустят лишь близких, передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ.

В часовне предусмотрены места для захоронения шести человек. Стоит она рядом с кладбищем любимых собак Делона, на котором 35 могил.

- Вся моя жизнь там, в этих могилах, - признавался артист. - Хочу быть похороненным среди моих животных.

Говорил и о том, что мечтает перевоплотиться в овчарку.

В сообщении родных артиста о его кончине, кроме детей, значится пес звезды.

Дословно: Ален-Фабьен, Анушка, Энтони и Лубо с огромной печалью сообщают об уходе своего отца.

Лубо - бельгийская овчарка малинуа, которую Ален Делон, по его словам, любил как ребенка, и мечтал умереть с ней в один день.

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