Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося народного артиста Алескера Алекберова.

Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося театра и кино актера, чье имя украшает золотой фонд нашей истории искусства - Алескера Алекберова. И когда заходит речь об этом великом мастере сцены и экрана, перед глазами сразу возникает созданный им правдивый образ азербайджанского мужчины - Рустам-киши, ведь Алескер Алекберов по праву считался непревзойденным исполнителем драматических ролей и каждое его появление на сцене или экране дарило зрителям поистине неповторимые и незабываемые моменты.

Как передает Day.Az, сегодня исполняется 115 лет со дня рождения великого мастера.

Народный артист СССР А. Алекберов родился 26 марта 1910 года в Баку. В 1927-1930 годах учился в Бакинском театральном техникуме (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Позднее он работал в Бакинском Рабочем театре, где создал запоминающиеся образы Хаджи Бахшали и Второго муниципального, а в 1933 году был приглашен в Азербайджанский драматический театр, на сцене которого воплотил десятки запоминающихся ролей, среди которых образы Вагифа и Отелло считаются вершиной его творчества. Незабвенный артист также сыграл интересные роли в ряде фильмов, впервые появившись на экране в возрасте 18 лет в фильме "Дом на вулкане" в роли Гасана, а позже снялся в лентах "Лятиф", "Алмаз", "Кендлиляр", и ролью главного героя в фильме "Фатали-хан" он доказал, что способен с высоким мастерством воплощать и исторических персонажей. В фильме "Приемная мать" ("Огей ана") он сыграл роль дяди Гусейна - уважаемого старейшины деревни, придав образу сдержанность и надежность, тогда как роль Исмайылзаде в фильме "Черные камни" ("Гара дашлар") была наполнена более серьезным характером. Все перечисленные образы, по сути, являются отражением внутреннего мира актера, который, соединяя их с собственной душой, превращал роли в живое искусство. В целом кинематограф занимал особое место в творчестве Алескера Алекберова, и кинокритики, характеризуя созданные им образы, подчеркивали, что его актерская игра не только сохраняет лучшие традиции классической школы, но и отличается владением кинематографической техникой, доступной далеко не каждому актеру. Народный писатель Мирза Ибрагимов в своей статье "Артист с крыльями орла", написанной в 1960 году, отмечал: "Когда я был связан с Азербайджанским драматическим театром, меня привлекло отношение Алекберова к искусству, его работа над образом. Он начинал жить ролью с момента, как только она попадала ему в руки - мне казалось, что он смотрит на повседневную жизнь и окружающих людей глазами своего героя, анализирует психологические последствия и стремится найти язык чувств... Алескер Алекберов с одинаковым энтузиазмом играл как в классических, так и в современных пьесах, с огромной увлеченностью создавая образы героев, говорящих о сегодняшнем дне. Это весьма ценное качество - не только с общественной, но и с эстетической точки зрения". За заслуги в театральной и кинематографической деятельности Алескер Алекберов в 1961 году был удостоен звания народного артиста СССР. Выдающийся артист скончался 31 января 1963 года и был похоронен на Аллее почетного захоронения.