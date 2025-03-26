Азербайджанский студент занял первое место на конкурсе в США

Студент третьего курса Бакинской музыкальной академии, стипендиат "Премии имени Гейдара Алиева", лауреат республиканских и международных конкурсов Кянан Мамедзаде удостоен первого места соискателей Golden Classical Music Awards, прошедшем в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он принял участие в гала-концерте конкурса, который состоялся в знаменитом концертном зале Карнеги-холл.

К. Мамедзаде, выступив с призмы патриотизма, исполнил импровизации "Раст" для скрипки соло композиторов М. Гашимова и А. Алиева.

Это произведение, основанное на мугамной интонации, вызвало большой интерес у зарубежных музыкантов и слушателей.

В рамках конкурса награды была также удостоена преподаватель Кянана Мамедзаде - известный педагог, профессор Окюма Алиева.