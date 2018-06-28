Азербайджан расширяет субсидирование экспорта

В Азербайджане расширен список продукции, к которой применяется экспортное поощрение. Об этом сообщил Trend в четверг источник в правительстве, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, данное решение было принято Кабинетом министров страны.

Согласно решению к существующему списку товаров и продукции были добавлены яйца, очищенные лестные орехи, оливковое масло и его фракции, фруктовые вина, включая гранатовое вино, за исключением виноградных вин.

Напомним, что в рамках механизмов поощрения экспорта ненефтяной продукции государство возвращает экспортерам часть их затрат, компенсируя три-шесть процентов от таможенной стоимости товара.

В уже утвержденный список включены натуральный мед, сухофрукты, хурма, гранаты, мучные и кондитерские изделия (в том числе такие восточные сладости как пахлава и шекербура), консервированные овощи, фрукты, орехи и фундук, джемы, варенья, фруктовое желе, мармелады, фруктовое, ореховое пюре и паста, фруктовые и овощные соки, в том числе гранатовые соки, соусы, приправы, натуральные или искусственные минеральные воды, газированная вода, безалкогольные напитки, вино и виноградное сусло, спиртные напитки (коньяк, бренди, ликер), нафталанная мазь, одежда, обувь и другая продукция из натуральной кожи, шелковые ткани, ворсовые и безворсовые ковры ручной работы, одежда из хлопка и другие плетеные изделия.

С первого марта 2016 года вступили в силу дополнительные меры по поощрению экспорта ненефтяной продукции, произведенной в Азербайджане. Указ, который будет действовать до 31 декабря 2020 года, подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно Указу, поощрение экспорта предусмотрено за счет средств государственного бюджета в зависимости от видов экспортируемой продукции, местных компонентов, используемых в производственном процессе, удельного веса ценности ненефтяной продукции, производимой на территории Азербайджана.

Базовая сумма выплат по поощрению экспорта составляет три процента от таможенной стоимости задекларированного экспортированного товара.

Документ о поощрении экспорта выдается министерством экономики в течение 10 дней с момента обращения предпринимателя. Получить документ смогут только представители частного сектора. Однако, механизмом экспортного поощрения не смогут воспользоваться таможенные посредники.

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