Министерство сельского хозяйства рассматривает предложение по запрету на импорт меда в Азербайджан.

Об этом на открытии 20-й республиканской ярмарки-выставки пчеловодческой продукции сказал замминистра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра подчеркнул, что совместно с соответствующими структурами проводятся серьезные исследования в этом направлении.

Напомним, что Ассоциация пчеловодов Азербайджана выступила с предложением ввести запрет на импорт меда в страну.

Замминистра также обозначил дальнейшие цели в сфере пчеловодства: "Для увеличения объемов производства меда нам предстоит решить ряд серьезных задач. Важнейшая из них - добиться племенной чистоты пород медоносных пчел "Боздаг", "Кавказ" и "Сары", играющих важную роль в увеличении объемов производства меда. Следующая задача - улучшить кормовую базу для пчеловодства". Напомним, что сегодня на территории Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова в Баку открылась 20-я республиканская ярмарка-выставка пчеловодческой продукции. Ярмарка будет работать до 18 октября.

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