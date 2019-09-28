https://news.day.az/economy/1160735.html Азербайджан может запретить импорт меда
Азербайджан может запретить импорт меда
Министерство сельского хозяйства рассматривает предложение по запрету на импорт меда в Азербайджан.
Об этом на открытии 20-й республиканской ярмарки-выставки пчеловодческой продукции сказал замминистра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Замминистра подчеркнул, что совместно с соответствующими структурами проводятся серьезные исследования в этом направлении.
Напомним, что Ассоциация пчеловодов Азербайджана выступила с предложением ввести запрет на импорт меда в страну.
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