Всемирный экономический форум - это уникальная платформа, и Президент Азербайджана Ильхам Алиев в числе мировых лидеров, которые ежегодно приглашаются и участвуют в специальных сессиях этого форума.

Об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров, ставший гостем передачи "В центре внимания" (Diqqət mərkəzində) Общественного телевидения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что, взяв за основу Цели устойчивого развития, Азербайджан старается максимально воспользоваться возможностями Давосского форума: "Это становится возможным в данном формате по ряду причин. Во-первых, потому что в форуме участвуют мировые бизнес-лидеры, компании, проявляющие интерес к региону, руководители, делегации международных структур. На двусторонних и многосторонних встречах, в дискуссиях, на сессиях в рамках форума проводятся непосредственные обсуждения по экономике тех или иных стран, презентуются важные инвестиционные проекты, одним словом, формируются мнения и принимаются решения. Поэтому считаю, что большая важность Всемирного экономического форума для Азербайджана заключается в широком использовании этих возможностей".

Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан - одна из немногих стран, где будет создан региональный центр Давосского экономического форума: "Мы живем в период Четвертой промышленной революции. Это влечет трансформацию экономической и социальной жизни. С другой стороны, перед государством появляются новые вызовы. Цифровизация экономики, развитие инновационной сферы и сферы искусственного интеллекта, а также новых экономических секторов требует проведения соответствующей государственной политики по повышению знаний и навыков граждан, необходимых в этих сферах. Вместе с тем, одним из главных вопросов является создание экосистемы, поощряющей инновационное мышление, инновационный бизнес. Основатель Давосского экономического форума Клаус Шваб выступил с инициативой сотрудничества со странами, имеющими высокий потенциал, сознающими важность названных сфер и поощряющих это в своей внутренней политике. И Азербайджан - одна из редких стран, с которой подписан этот документ. В рамках документа в течение следующих месяцев будут проведены обсуждения с соответствующими структурами и организациями Азербайджана. По результатам обсуждений будут оценены развитие, расширение цифровой торговли, определенной в качестве приоритетной сферы в рамках Четвертой промышленной революции, презентация проектов, применение государственной политики в этой сфере".

Министр экономики добавил, что подобный центр создается в регионе впервые: "Говоря регион, я подразумеваю прикаспийские государства, страны, расположенные в Средней Азии и на Южном Кавказе. Что касается значимости этого вопроса, то, в первую очередь, следует подчеркнуть, что развитие инновационной экономики является одним из приоритетов в стране. Соответствующим решением Президента Азербайджана создана должность помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития, ответственного по этим вопросам в Администрации Президента. Это наглядный показатель значения, которое придает государство данной сфере".

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