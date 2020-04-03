Вюсал Гасымлы: Повышение инвестиционной активности - самый эффективный способ борьбы с кризисом

В прошлом году в платежном балансе Азербайджана баланс текущих операций составил 4,4 миллиарда долларов, кроме того, наблюдалось увеличение резервных активов на 5,1 миллиарда долларов при средней цене нефти 64 доллара за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом рассказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Как отметил Гасымлы, в соответствии с экономическим циклом Азербайджан пережил период рецессии в 2015-2016 годах и восстановления в 2017-2018 годах, вступив затем в фазу развития в марте 2019 года. Пандемия и глобальные потрясения закрывают экономический цикл 2015-2020 годов в Азербайджане, после чего наступает новый цикл.

"В настоящее время наши стратегические резервы позволяют поддержать совокупное предложение путем увеличения государственных расходов, снижения налоговой нагрузки и стимулирования частных инвестиций. Но в этом случае будет больше спроса на манат, и если мы не изменим объем денежной массы, то банковские проценты могут возрасти. Поскольку приоритетом на нынешнем этапе является повышение инвестиционной активности, для поддержания равновесие на финансовом рынке, денежная масса должна увеличиться, чтобы проценты не выросли. Уже на последних депозитных аукционах манаты были привлечены меньше, чем требовал Центральный банк, причем процент сделок с манатом растет", - сказал он.

Как отметил Гасымлы, для увеличения инвестиций важно снизить реальные процентные ставки и иметь легкий доступ к дешевым кредитам. Согласно модели Хикса - Хансена, рост инвестиций может привести к увеличению ВВП и повторному накоплению, что позволит сохранить равновесие на рынке товаров и услуг.