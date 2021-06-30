https://news.day.az/economy/1357443.html Азербайджан ограничил импорт мяса птицы из этой страны
Азербайджан ограничил импорт мяса птицы из этой страны
Ограничен импорт мяса птицы и племенных яиц из Нигерии в Азербайджан.
Как сообщили Day.Az в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана, в нигерийских штатах Кано, Нигер, Насарава, Кадуна, Гомбе, Баучи, Плато, Лагос и Эдо зафиксирована высокая заболеваемость птичьим гриппом.
В связи с этим введены временные ограничения на импорт в Азербайджан всех видов живой птицы, мяса птицы и племенных яиц из указанных штатов.
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