В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата

Среднемесячная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-июне текущего года в годовом сравнении выросла на 0,6% и составила 724,4 маната.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете статистики, наиболее высокую зарплату получали работники добывающей промышленности, а также занимающиеся финансовой, страховой, профессиональной и научно-технической деятельностью, работники сфер информации и связи, транспорта и складского хозяйства.