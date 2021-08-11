https://news.day.az/economy/1369005.html В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата
В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата
Среднемесячная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-июне текущего года в годовом сравнении выросла на 0,6% и составила 724,4 маната.
Как сообщили Day.Az в Госкомитете статистики, наиболее высокую зарплату получали работники добывающей промышленности, а также занимающиеся финансовой, страховой, профессиональной и научно-технической деятельностью, работники сфер информации и связи, транспорта и складского хозяйства.
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