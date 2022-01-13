Нефть и газ дорожают, при чём здесь Казахстан?

С начала года наблюдается заметное повышение мировых цен на нефть и газ.

Цены на газ в Европе, по данным лондонской биржи ICE, вновь поднялись выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость февральских фьючерсов при открытии торгов составила 1034 доллара. Цена закрытия составила 1010 долларов.

Цены на нефть во вторник тоже демонстрируют рост. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:58 во вторник составляет 81,24 доллара за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила 78,74 доллара за баррель (на 0,65% выше итогового значения предыдущей сессии).

Если в качестве главной причины роста цен на газ называют холодную зиму, то с объяснениями подорожания нефти эксперты расходятся во мнении. Среди причин называют пандемию и ускорение распространения омикрон-штамма, ослабление доллара США, временный простой ключевого нефтепровода в Ливии и так далее. Но основной причиной большинство эксперты считают события в Казахстане. Инвесторы, как сообщается, сохраняют опасения перебоев с поставками из-за ситуации в Казахстане. По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на нефть растут после того, как Казахстан ограничил добычу на фоне внутренних беспорядков. Ситуация вызвала большое беспокойство, в частности в Австрии, треть потребностей которой в углеводородах покрывает казахстанская нефть.

Между тем, по сообщению SOCAR, поставки нефти из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) продолжаются в нормальном режиме.

"События в Казахстане не влияют на цены на нефть", - заявил в комментарии Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

"Давайте посмотрим, что произошло в нефтяном секторе с начала беспорядков. В Жанаозене (Мангистауская область) приостановлена добыча на нескольких мелких добывающих предприятиях, потому что многие работники отправились на беспорядки. Это небольшие участки, вроде нашей НГДУ Сиязаннефти. Как может Сиязаннефть или, скажем, Сальяннефть с их невысокими объемами добычи повлиять на общий ритм функционирования нефтедобывающей отрасли? В Азербайджане в целом добывается 35 миллионов тонн нефти в год. Казахстан в минувшем году добыл 85 миллионов тонн, а в этом планируется добыча около 86 миллионов. Среднесуточно это 1,7 миллиона баррелей. Из них 1,3 миллиона идет на экспорт", - отметил эксперт.

По словам Ильхама Шабана, только на Тенгизе в течение двух дней немного снизились объемы добычи. Представители оператора месторождения - компании Шеврон объясняют это проблемами с логистикой. О какой логистике тут может идти речь? Нефть добывается на месторождении, по подземному трубопроводу идет на очистку и оттуда по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск уходит из республики. Трубопровод разве был остановлен? Да, бастовали вахтовики - и что? Эти утверждения, по мнению Шабана, нелогичны. Он сомневается в достоверности заявлений о снижении добычи в Казахстане на 100 тысяч баррелей. По его мнению, на самом деле это не больше 10-20 тысяч баррелей. Но даже если первая цифра верна, это все равно не может повлиять на мировые цены на нефть, подчеркнул он.

"Нефть - это не электричество, где достаточно повернуть рубильник и оказаться на мировом рынке. На Тенгизе имеется терминал, как у нас в Сангачале. Огромный терминал имеется под Новороссийском. Даже если бы на Тенгизе была полностью приостановлена добыча, нефть продолжала бы идти по трубе еще несколько дней. Так же и у нас - если при каких-то форс-мажорных обстоятельствах будет остановлена прокачка, покупатели в течение трех дней этого даже не почувствуют.

В серьезных аналитических источниках не приводится конкретных данных. А пока их нет, все это только разговоры, имеющие политическую и эмоциональную окраску. А что касается роста цен на нефть, то это связано с ростом потребности в ней на мировом рынке. Никаких других объяснений этому нет", - сказал глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

Тем временем, в мире уже делаются прогнозы относительно нефтяных котировок на текущий год. Нефть, которую почти было списали со счетов, по оценкам западных и российских экспертов, может подняться в цене до 90, а то и до 100 долларов за баррель. Причиной, помимо пандемии, послужит рост потребности в ней и неспособность нефтедобывающих стран восстановить добычу на должном уровне в соответствии с решениями ОПЕК+. Ожидается, что в 2022 году совокупная добыча стран ОПЕК+ будет на 650-730 тысяч баррелей в сутки меньше, чем предусмотрено квотами. Этот факт нервирует западных потребителей, ожидающих более ускоренного роста добычи. На днях стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за последнюю неделю прошлого года снизились на 2,144 миллиона баррелей и на 31 декабря составили 417,851 миллиона баррелей. Не случайно после состоявшегося 4 января заседания министров стран ОПЕК+ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют решение продлить план восстановления добычи нефти на февраль. Напомним, что осенью прошлого года США потребовали от ОПЕК+ увеличить квоты с целью снижения цен на нефть. Но нефтедобытчики не стали форсировать процесс, придерживаясь, прежде всего, собственных интересов.

А это значит, что прогнозы относительно удешевления нефти в наступившем году, делавшиеся некоторыми экспертами до омикрона и Казахстана, не сбудутся.