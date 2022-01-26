Российские компании подали заявки на участие в восстановлении Карабаха

По последним данным, российские компании подали 14 заявок на участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по итогам 2021 года.

По его словам, деятельность этих компаний в основном сосредоточена на сферах сельского хозяйства, строительства железных дорог, энергетических объектов, а также на других работах.

"Пока не могу сказать, сколько из этих заявок будут приняты азербайджанской стороной", - сказал Бочарников.

Отметим, что в 2021 году в Азербайджан были организованы две крупные бизнес-миссии из России. На состоявшихся бизнес-форумах обсуждалось сотрудничество в экономической сфере, в том числе и деятельность в Карабахе.