Палата аудиторов Азербайджана расширяет применение международных стандартов

Палата аудиторов Азербайджана приняла комплекс мер по повышению качества аудита. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов.

По его словам, международные стандарты аудита в Азербайджане применяются с 2010 года.

"В настоящее время ведутся работы над переводом и развитием применения международных требований в сфере аудиторской деятельности в рамках ряда внедренных в 2021 году в Азербайджане стандартов, в том числе международного стандарта аудита №540 "Аудит бухгалтерских оценок и связанных с ними раскрытий информации" и международного стандарта аудита №250 "Учет нормативных актов при аудите финансовой отчетности". Работы планируется завершить в 2022 году. Внедрение международных стандартов аудита позволило Палате аудиторов Азербайджана войти в состав Международной федерации бухгалтеров", - сказал Новрузов.

Он сообщил, что членство в этой федерации обязывает Палату аудиторов Азербайджана применять международные стандарты в аудировании, проведении внешнего и внутреннего контроля качества аудита, а также применять кодекс этики профессиональных бухгалтеров.

"Для выполнения этих требований мы периодически принимаем соответствующие меры. Также отмечу, что ранее отчет о выполнении международных профессиональных требований необходимо было подавать в федерацию ежегодно. Однако высокая оценка, которую получила Палата аудиторов Азербайджана в прошлом году, освободила нас от предоставления этого отчета до 2024 года", - добавил Новрузов.