https://news.day.az/economy/1456139.html Авигдор Либерман посетит Азербайджан
Авигдор Либерман посетит Азербайджан
Министр финансов Израиля Авигдор Либерман вылетит в воскресенье, 24 апреля, в Азербайджан в сопровождении высокопоставленной делегации из своего ведомства, передает Day.Az со ссылкой на vesty.co.il.
В ходе визита израильская делегация планирует обсудить три вопроса:
1) импорт в больших количествах азербайджанской нефти в Израиль (до сих пор крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Израиль была Россия, но теперь решено переориентироваться на Азербайджан),
2) импорт мочевины, которая используется для дизельных видов транспорта - грузовиков и автобусов. Мочевина или карбамид - это особое химическое вещество, применяемое во всех дизельных моторах с SCR-системой, соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5.
3) импорт пшеницы. До сих пор на долю России и Украины приходилось 30% всего импорта этого вида продукции в Израиль.
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