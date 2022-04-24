Авигдор Либерман посетит Азербайджан

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман вылетит в воскресенье, 24 апреля, в Азербайджан в сопровождении высокопоставленной делегации из своего ведомства, передает Day.Az со ссылкой на vesty.co.il.

В ходе визита израильская делегация планирует обсудить три вопроса:

1) импорт в больших количествах азербайджанской нефти в Израиль (до сих пор крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Израиль была Россия, но теперь решено переориентироваться на Азербайджан),

2) импорт мочевины, которая используется для дизельных видов транспорта - грузовиков и автобусов. Мочевина или карбамид - это особое химическое вещество, применяемое во всех дизельных моторах с SCR-системой, соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5.