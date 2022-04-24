Близится к завершению строительство гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы"

Верю, что в ближайшее время будет завершено строительство гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы".

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

По его словам, в рамках данного проекта продолжаются работы.

Посол добавил, что недавно состоялось заседание рабочих групп. При этом есть постоянные контакты на уровне заместителей министров.

"Здесь выполнено почти 95 процентов работ. Ожидается, что остальные работы будут завершены и ввод в эксплуатацию состоится в ближайшее время", - сказал он.