Туркменистан предложил Германии совместное освоение шельфа и строительство газопровода

Председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Берлин встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан".

Издание отмечает, что стороны обсудили вопросы участия германских компаний в развитии топливно-энергетического комплекса Туркменистана путём привлечения капитала и технологических компетенций из Германии, оказания сервисных услуг, поставок оборудования и строительства новых объектов в этой сфере.

Глава Народного совета Туркменистана отметил важность разработки Каспийского шельфа, где уже имеется опыт сотрудничества с крупными германскими компаниями, в частности, Wintershall и RWE. В этой связи он подчеркнул, что Ашхабад готов рассмотреть конкретные предложения германских партнёров и создать необходимые условия для их успешной работы в нашей стране.

"Сделав акцент на значимости Транскаспийского газопровода, Гурбангулы Бердымухамедов заявил о приверженности Туркменистана этому проекту и намерении возобновить диалог по данному вопросу с соответствующими структурами Еврокомиссии, отдельными европейскими государствами, среди которых Германия занимает важное место", - подчеркивает издание.

Глава Народного совета в Берлине представлял Туркменистан на саммите "Центральная Азия - ФРГ".

Ранее мы писали о том, что Олаф Шольц примет в Берлине лидеров стран Центральной Азии.