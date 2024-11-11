Азербайджан известен экспортом благосостояния через "коридоры зеленой энергии"

Азербайджан, действительно, очень популярен в теме "коридоры зеленой энергии". Эти коридоры широко известны не только своей энергетической безопасностью, но и экспортом благосостояния.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник Trend заявил заместитель министра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов.

"COP29 - это событие, в котором служба интересам Азербайджана переходит на службу интересам мира. Пожалуй, в свете всех процессов, грядущих на COP29, среди редких, но ярких событий, интересы мира совпадают с интересами Азербайджана. Решения, которые мы примем, собрав всех вместе в направлении решения проблемы самой большой угрозы для человечества - изменения климата, и наш вклад в ее решение, как я уже сказал, станут нашим самым большим подарком миру и еще большим подарком для Азербайджана",- отметил он.

Э.Солтанов подчеркнул, что Азербайджан неоднократно предпринимал шаги в направлении "зеленого роста", еще за несколько месяцев и даже лет до COP29.

"Вопрос, который всегда приходит на ум, заключается в том, демонстрируете ли вы образцовое поведение по теме, которую ведете? Потому что это очень важный фактор, влияющий на надежность руководства. Мы очень гордимся тем, что Азербайджан неоднократно предпринимал шаги в направлении "зеленого роста" за несколько месяцев до COP29 и, возможно, даже за несколько лет до этого.

Мы не предпринимаем никаких шагов, чтобы кому-то что-то доказать. Мы предпринимаем эти шаги как ответственные гражданине, государство, жители мира. В этом смысле делегирование COP29 Азербайджану также было наградой за предыдущие шаги, которые мы предприняли.

В то же время эти шаги стали платформой для всего мира, чтобы они могли следовать за нами. Потому что мы, действительно, разработав концепцию "зеленой энергии" в Карабахе, поняли, что в мире нет "зеленой энергетической зоны" такого масштаба.

Коридоры "зеленой энергии" были встречены с большим интересом. Потому что Азербайджан действительно очень популярен в вопросах "коридоров зеленой энергии".

Эти коридоры очень известны не только своей энергетической безопасностью, но и экспортом благосостояния. Конечно, вызов ХХI века - это "зеленый вызов". На этот раз мы перенаправили наш опыт с коридорами в "зеленую" сторону. В то же время мы показали это всему миру в качестве примера поведения и это становится уже, можно сказать, мировым проектом",- добавил он.

Отметим, что COP29 официально стартовал сегодня в Баку. Мероприятие, которое пройдет с 11 по 22 ноября, соберет мировых лидеров, политиков и экспертов по климату для обсуждения насущных вопросов изменения климата. На повестке дня - климатическое финансирование, цели по сокращению выбросов и глобальное сотрудничество. Ожидается, что результаты COP29 окажут значительное влияние на формирование будущей климатической стратегии планеты.