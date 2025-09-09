В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

В Баку началось 13-е заседание Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), организованного Центром анализа международных отношений (ЦАМО) совместно с Шанхайским институтом международных исследований (SIIS).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, двухдневная конференция под названием "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА" соберет представителей государственных структур стран-участниц СВМДА, а также ведущих аналитических центров.

Новость обновляется