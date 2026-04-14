Назван продукт, которым бесполезно добирать белок

Продукт называют "растительным мясом" и включают в рацион, как источник белка.

Многие люди - в первую очередь те, кто не ест мясо по этическим или медицинским показаниям, - стараются подыскать как можно больше альтернативных источников белка. Одним из главных продуктов в рационе становятся грибы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, доцент кафедры гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Наталия Таран пояснила, что такая замена не всегда оправдана.

Что не так с белком из грибов?

Содержание белка в грибах относительно низкое - в среднем до 4-5 г на 100 г продукта. Еще хуже, что он усваивается всего на 20-40%.

Все дело в структуре самого продукта, отметила врач в комментарии "Газете". Клеточные стенки грибов содержат хитин - плотное вещество, которое организм человека практически не переваривает. Часть питательных веществ просто не усваивается.

Обычно животный белок усваивается на 90% и выше, растительный - в среднем на 60-80%.

Значит ли это, что грибы бесполезны?

Белка в грибах не хватает, но у них есть другие преимущества: низкая калорийность, большое содержание пищевых волокон и насыщенный вкус, благодаря которому можно снижать количество соли в готовых блюдах.

Кому лучше не есть грибы?

Грибы подходят не всем. Диетолог Марият Мухина объяснила "Едим Дома", что отказаться от них следует тем, у кого есть:

аллергии;

скрытая непереносимость;

грибковые заболевания;

заболевания ЖКТ (гастрит, язва, колит).

Также потребление грибов ограничивают при приеме некоторых лекарств, например, НПВС, беременности и лактации.