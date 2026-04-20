Обнаружена многогранная польза экзотического фрукта

Ученые выяснили, что разные части манго по-разному полезны для обмена веществ. Мякоть и кожура в основном работают через кишечную микрофлору, а экстракт косточки действует напрямую на организм. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В эксперименте мышам в течение 30 дней давали мякоть манго, кожуру или экстракт косточки. Все три варианта были связаны с меньшим набором веса по сравнению с контрольной группой, но самый заметный эффект показали именно кожура и экстракт косточки. При этом мякоть и кожура заметно меняли состав кишечных бактерий и метаболический профиль, тогда как экстракт косточки почти не влиял на метаболиты в кишечнике.

Авторы пришли к выводу, что мякоть и кожура помогают за счет перестройки микробиоты. Кожура при этом оказалась наиболее мощным "регулятором" и сильнее всего меняла обмен липидов и других веществ. Экстракт косточки, напротив, слабо влиял на кишечную среду, но был связан с изменениями в путях синтеза стероидных гормонов, что может указывать на его прямое системное действие после всасывания.

Исследователи считают, что результаты могут помочь использовать не только мякоть, но и обычно выбрасываемые части манго - прежде всего кожуру и косточку - для создания функциональных пищевых ингредиентов. При этом работа проводилась на мышах, поэтому потенциальную пользу для человека еще предстоит подтвердить в клинических исследованиях.