Сколько куриных яиц можно съедать в день без вреда?

Яичные белки содержат холестерин, однако два-три куриных яйца в день можно съедать без вреда для здоровья. Об этом "Газете.Ru" рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина, передает Day.Az.

"Большинство современных диетических рекомендаций сходятся на том, что два-три яйца в день вполне укладываются в рамки здорового питания. Яйца остаются одним из самых доступных и полноценных источников белка. Однако при наличии медицинских ограничений - аллергии, непереносимости белка, проблем с холестерином - прежде, чем включить яйца в регулярный рацион, стоит проконсультироваться с врачом или диетологом. Главный миф, окружающий яйца, это страх перед холестерином. Да, в яйцах он присутствует, при этом основная его часть сосредоточена не в желтке, а в белке. Но при соблюдении разумных суточных норм и сбалансированном питании переживать о скачках холестерина не стоит - организм здорового человека успешно регулирует его уровень", - сказала она.

По словам Лялиной, яйца важно готовить до конца, не оставляя желток жидким, чтобы избежать заражения сальмонеллезом.

"Куда более реальная угроза связана с неправильным приготовлением. Главный враг - сальмонеллез, тяжелая бактериальная инфекция. Возбудитель (палочка сальмонеллы) способен сохранять жизнеспособность до трех недель как на скорлупе, так и внутри яйца. Симптомы заражения как при пищевом отравлении: тошнота, рвота, диарея, спазмы в животе плюс повышение температуры. Чтобы обезопасить себя, важно подвергать яйца достаточной термической обработке - бактерии погибают при нагревании. Особенно "рискованными" считаются блюда с термически необработанными яйцами: "глазунья" с жидким желтком, домашний майонез, кремы, гоголь-моголь. Если нет абсолютной уверенности в качестве и чистоте яиц, от таких блюд лучше отказаться", - добавила она.

Биолог отметила, что яйца не рекомендуется мыть перед тем, как убрать их в холодильник, чтобы не смыть защитный слой - лучше это сделать непосредственно перед приготовлением.