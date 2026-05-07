Кому вредно есть зефир?

Зефир быстро повышает уровень глюкозы крови и может способствовать набору веса. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач и нутрициолог доказательной медицины Екатерина Гузман, передает Day.Az.

"Несмотря на "легкую" репутацию, зефир остается сладостью с высоким содержанием сахара. В 100 граммах зефира может содержаться до 60-70 граммов сахара. Такой продукт быстро повышает уровень глюкозы крови и при регулярном переедании может способствовать набору веса и развитию метаболических нарушений", - предупредила врач.

Особенно осторожными, по ее словам, должны быть люди с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью. Для них допустим зефир с сахарозаменителями (чаще всего с сукралозой), но в небольших количествах.

"Сукралоза - некалорийный подсластитель, который не повышает уровень глюкозы крови и признан безопасным международными регуляторами при употреблении в допустимых дозах", - пояснила Гузман.

Такие продукты действительно позволяют снизить потребление сахара, однако они тоже не становятся автоматически полезными.

"Надпись "без сахара" - это не знак здорового питания. Даже зефир на сукралозе остается десертом и поддерживает привычку к очень сладкому вкусу. У части людей сахарозаменители также могут вызывать вздутие или дискомфорт со стороны кишечника", - отметила эксперт.