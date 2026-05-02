Назван самый вредный перекус

Самой опасной для здоровья выпечкой являются жареные изделия из теста с сосиской. Об этом aif.ru заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков, передает Day.Az.

"Вот что из этого полезнее... Честно, ничего из этого не есть - вот самый полезный вариант. Если говорить про наиболее опасный, самый вредный вариант - это, наверное, какое-нибудь жареное тесто с сосиской. Это прям самый худший вариант. Лучше пропустить перекус, чем питаться такой пищей", - сказал врач.

Поляков подчеркнул, что если выбирать между печеными и жареными изделиями, то печеное все же чуть лучше, но в целом пользы от такой еды крайне мало, а есть ее стоит крайне редко.

Специалист призвал россиян с осторожностью относиться к перекусам на ходу, особенно если выбор падает на фастфуд. По словам диетолога, жареные сосиски в тесте являются настоящей "калорийной бомбой".