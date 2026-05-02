Бабл-ти признали опасным для здоровья - выяснилось, что добавляемые в него шарики тапиоки в некоторых случаях приводят к кишечной непроходимости и удушью. Об этом Telegram-каналу "Осторожно, новости" рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета Екатерина Титова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, употребление тапиоки во время разговора или при спешке может привести к тому, что крупные и вязкие шарики вместо пищевода попадут в дыхательные пути. Как следствие - произойдет асфиксия.

Также специалист предупредила - если переесть таких шариков и не запить достаточным количеством воды, то они могут слипнуться в комок и вызвать кишечную непроходимость. Эксперт не рекомендовала тапиоку детям до пяти лет.